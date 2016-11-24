هشام زكريا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الداخلية وأسوان

كتب أحمد طارق

دخل مسئولو ناديى الداخلية وأسوان، فى مفاوضات جادة مع هشام زكريا، المدير الفنى لفريق الترسانة، من أجل توليه القيادة الفنية لأحدهما فى الفترة المقبلة.

وكان ضياء عبد الصمد، قدم استقالته من قيادة الداخلية، بعد الهزيمة من سموحة فى الجولة العاشرة، كما استقال عماد النحاس من قيادة أسوان، على خلفية النتائج السيئة التى مر بها الفريق منذ بداية مسابقة الدورى العام، ليدخل "هشام زكريا" على رأس قائمة المرشحين لقيادة أحد الفريقين.

وكان هشام زكريا، قد طلب تدعيم صفوف الترسانة، بخلاف بعض الطلبات الأخرى التى ستساعده فى تحقيق حلم قلعة الشواكيش، فى قيادتهم للعودة إلى الدورى الممتاز من جديد.