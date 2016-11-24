رئيس مدينة أشمون يبحث سبل الاستعداد لمواجهة موسم الشتاء

المنوفية – محمد فتحى – محمود شاكر

عقد المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة اشمون اجتماعاً بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بمجلس مدينة اشمون لبحث استعدادات المحافظة لمواجهة موسم فصل الشتاء والتقلبات الجوية المتوقعة ومواجهة السيول والكوارث.

حضر الاجتماع أحمد جمال نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، وعبد المنعم البغدادي سكرتير عام المجلس، ومجدي رياض مساعد رئيس المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري إدارات اشمون .

تناول الاجتماع بحث عدد من القضايا والموضوعات الهامة والتي من أهمها بحث سبل الاستعداد لمواجهة موسم الشتاء واليقظة والحذر باعتبار أنه من الممكن أن يحدث شيء خارج التوقعات، وتم التنبيه علي العمل لتصريف الأمطار فور سقوطها، وتسليك بلاعات الصرف والإنارة وتمهيد الطرق وتسويتها، مع ضرورة التحرك الفورى لتغيير حنفيات التي لا تصلح وصيانة المحابس.

كما أكد رئيس المدينة، على التنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي لتجهيز أسرة ومراتب وبطاطين لاستخدامهم في حالة الطوارئ والتنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين الكابلات والاسلاك جيداً لعدم حدوث ماس كهربائي مع فصل التيار في الوقت المناسب .

وأشار الوراقى الي توجيهات الدكتورهشام عبد الباسط محافظ المنوفية بأهمية التنسيق واعداد لجنة عليا لإدارة الازمات والكوارث والتحرك الفوري من قبل مسئولي غرفة العمليات .