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الحكومة الكولومبية و«فارك» يوقعون اتفاق سلام معدل

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الحكومة الكولومبية و«فارك» يوقعون اتفاق سلام معدل الحكومة الكولومبية و«فارك» يوقعون اتفاق سلام معدل

رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس (أرشيفية)

وقعت الكولومبية، اليوم الخميس، اتفاق سلام معدل مع حركة “فارك” المتمردة، والذي من شأنه أن ينهي صراعا استمر 52 عاما، وأسفر عن مقتل ربع مليون شخص.

جاء ذلك في خبر أوردته “إيه بي سي نيوز ” الأمريكية.. مؤكدة أن الرئيس الكولومبى، خوان مانويل سانتوس، وزعيم جماعة القوات المسلحة الثورية فى كولومبيا (فارك) رودريجو لوندونو، وقعا الاتفاق.

وكان ملايين الكولومبيين رفضوا لاتفاق الأول بفارق ضئيل خلال استفتاء أجري يوم الثاني من أكتوبر الماضي بحجة أن بنوده تنحاز للمتمردين.

وأجرت الحكومة الكولومبية وفارك محادثات في هافانا بكوبا منذ أربع سنوات لإبرام اتفاق ينهي الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 220 ألف شخص وشرد الملايين.

ويشعر كثير من الكولومبيين بالغضب لأن الاتفاق الجديد مثل السابق لا ينص على سجن زعماء فارك الذين ارتكبوا جرائم حرب مثل الخطف والذبح ويسمح لهم بتولى مناصب سياسية.

أ ش أ

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