«المركزى للإحصاء»: عدد سكان مصر بالداخل 92 مليون نسمة فى الثامنة مساء

كتب – مينا وجيه

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى بيان له، اليوم، أن عدد سكان جمهورية مصر العربية، بالداخل يبلغون 92 مليون نسمة فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وأن محافظة القاهرة تأتى كأكبر المحافظات من حيث عدد السكان بنسبة 10.4 %، من إجمالى عدد السكان، وبعدد سكان يبلغ 9.586 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة، 7.923 مليون، ثم محافظة الشرقية بعدد سكان يبلغ 6.781 مليون نسمة.

وأضاف البيان “فى حين تعتبر محافظة جنوب سيناء أقل المحافظات سكانًا، حيث بلغ عدد سكانها 172 ألف نسمة بنسبة (0.2%) بكثافة سكانية “10.0 نسمة / كم 2، تليها محافظة الوادى الجديد بـ235 ألف نسمة، بنسبة0.3 %، ثم محافظة البحر الأحمر بـ362 ألف نسمة بنسبة (0.4%)، فيما تبلغ المساحة المأهولة بالسكان فى جمهورية مصر العربية نسبة (7.8%) فقط من إجمالى مساحة الجمهورية”.

وتابع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن “ارتفاع معـدل النمو السكانى حاليًا، يعد أخطر التحـــديات التى تواجـــه المجتمع المصرى، حيث بلغ هذا المعدل 2.4 % عـــام 2015، وهــو أكــبر خمسة أضعاف المعدل بالدول المتقدمــة، وحوالى ضعف معدل الدول النامية، ما يحد من قـدرة الدولة على إحداث تغيير ملمـوس فى مستـويات المعيشة، لعـــدم توازن النمو السكانى المتزايد مع معدلات النمـو الاقتصادى الحالية”.