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«الفخراني» عن آخر كلام للساحر معه: «والله العظيم يا يحيي ما فيه أحلي من بلدنا»

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«الفخراني» عن آخر كلام للساحر معه: «والله العظيم يا يحيي ما فيه أحلي من بلدنا» «الفخراني» عن آخر كلام للساحر معه: «والله العظيم يا يحيي ما فيه أحلي من بلدنا»

يحيي الفخراني

كتب: هاني صابر

قال الفنان القدير يحيي الفخراني، خلال حضوره حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 38 : لقد حرمنا كفنانين من الفنان القدير محمود عبد العزيز، ولكن جمهوره لن يحرم منه ، فالساحر قدم أعمالا كثيرة ستظل موجودة وموجودًا بها عبر السنين .

وتابع الفخراني حديثه: بعدما إنتهت من تصوير مسلسل”ونوس”، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، تلقيت مكالمة من المنتج محمد محمود عبد العزيز، يعرض عليا تقديم عمل من إنتاج الشركة، فوافقت ، ولكني قلت له المهم أن يكون الورق جيد، وأنا معنديش مشكلة إني أتعاون معاكم في مسلسل لرمضان المقبل.

وقال الفخراني : بالفعل قدمت الشركة لي أكثر من سيناريو مسلسل ، ووقع إختياري علي سيناريو من بينهم ، وعندما قرأته ، وجدته يليق بالساحر أكثر مني، فقمت علي الفور بالإتصال به علي هاتفه، فرد عليا بأنه في باريس يجري عمليه اللحمية هناك.

وأضاف: ظلت المداعبه بيننا علي الهاتف لدقائق، وفجأة قال لي ” يا يحيي والله العظيم ما فيه أحلي من بلدنا “، وكانت الكلمة الأخيرة التي قالها لي الساحر قبل وفاته، وبحب أختم بيها كلمتي علي المسرح .

 

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