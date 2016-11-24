عبدالله بن زايد يترأس وفد الدولة في أعمال الدورة الـ141 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وفد الدولة في أعمال الدورة الـ141 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي التحضيرية للقمة الخليجية السابعة والثلاثين التي ستعقد في شهر ديسمبر المقبل بمملكة البحرين.

يهدف الاجتماع - الذي ترأسه الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين في المنامة وحضره معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون - إلى استعراض المواضيع المرفوعة من قبل اللجان الوزارية والتي تمثل جدول الأعمال للمجلس الأعلى في دورته المقبلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها من الموضوعات المرتبطة بجهود دول مجلس التعاون الخليجي في ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة.

وبحث وزراء الخارجية خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات مقام المجلس الأعلى والمجلس الوزاري وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

واطلع الوزراء خلال الاجتماع على التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة تحضيراً لرفعها إلى الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون للتوجيه بشأنها.

وتدارس وزراء الخارجية آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع في المنطقة بما في ذلك الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.

كما اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع حمد بن سعود السياري رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لهذه الدورة وأعضاء الهيئة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المرئيات المرفوعة من الهيئة بشأن الدراسات التي سبق للمجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين أن كلف الهيئة بدراستها وتقديم مرئياتها بشأنها ..مشيدين بالجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة الاستشارية في تقوية وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي بالدراسات القيمة التي تشمل مختلف مجالات العمل الخليجي المشترك.

كما اجتمع بعد ذلك أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الدكتور عبدالملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجمهورية اليمنية الشقيقة وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع وتبادل وجهات النظر حيال ما يجري من تطورات في اليمن.

حضر الاجتماعات عبدالرضا عبدالله الخوري سفير الدولة لدى مملكة البحرين وأحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.