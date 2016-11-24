شرطة أبوظبي تعلن ضوابط تزيين المركبات في اليوم الوطني

اكد العميد علي خلفان الظاهري مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي عن استعداد شرطة ابوظبي لتوفير السلامة المرورية خلال الاحتفال بالعيد الوطني الخامس والأربعين وذلك ضمن خطة شاملة تتضمن تكثيف الدوريات الشرطية؛ بمختلف الطرق في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية لتيسير الحركة المرورية وتمكين كافة شرائح المجتمع من الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا والتمتع بأجواء الفرح.

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> وأشار الظاهري إلى أن شرطة ابوظبي، حددت الاشتراطات الواجب اتباعها خلال الاحتفال باليوم الوطني وتتمثل في التعبير عن الفرحة بشكل حضاري؛ حيث يسمح بكتابة عبارات وطنية وفقاً للضوابط، والسماح بتزيين المركبات مع الالتزام بالنسبة المحددة لتلوين الزجاج حتى الثامن من شهر ديسمبر القادم، والالتزام بقوانين وأنظمة وقواعد السير والمرور.

ودعا الظاهري كافة شرائح المجتمع الي المساهمة بإيجابية من خلال الالتزام بقانون السير والمرور للاحتفال باليوم الوطني؛ تحت شعار "لنحتفل بروح الاتحاد من دون مخالفات"، والتعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، من خلال التعاون الإيجابي مع عناصر المرور المنتشرين على كافة الطرق لتوفير سلامتهم.

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> واكد الظاهري علي ضرورة الالتزام بشروط تزيين المركبات خلال اليوم الوطني والتي وضعتها مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي لضمان سلامة الجميع وتتمثل في: عدم تلوين زجاج المركبة الأمامي أو تعتيم الزجاج الجانبي أو الخلفي بالملصقات، مع الالتزام بالنسبة المحددة لتلوين الزجاج الجانبي والخلفي وهي 30 %، وعدم تحميل المركبة بعدد كبير من الأفراد أكثر من العدد المسموح لها، أو الخروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة أثناء القيادة، وعدم الوقوف فوق سطح المركبة أو مقدمتها أو خلفها أو الجلوس على نوافذها خلال قيادة السيارة.

ودعا الظاهري السائقين إلى عدم القيام بحركات استعراضية على الطرق، وعدم تعطيل أو عرقلة حركة السير والمرور، أو الوقوف في الأماكن الممنوعة، أو إغلاق الطريق على الآخرين، وعدم تزويد المركبات بمواد الضجيج، أو إدخال إضافات في هيكل المحرك وعدم تغيير لون المركبة، أو طمس الأرقام الأمامية أو الخلفية، وعدم وضع ملصقات تحجب الرؤية، أو استعمال أنواع مادة "الرش" (سبريه) من قبل السائق أو الركاب لافتا الي ضرورة التقيد بالقوانين حتي تعم الفرحة الجميع .

وحث الظاهري مختلف شرائح المجتمع على تعزيز الجهود المبذولة للحد من السلوكيات السلبية التي يقوم بها بعض السائقين والمتمثلة في عدم الالتزام بقانون السير والمرور والقيادة بتهور؛ واستخدام أنواع الرش "سبريه" خلال الاحتفال باليوم الوطني مشدداً انه سيتم تطبيق عقوبات على كل من يخالف قانون السير والمرور والخروج عن المعاني التي يجسدها الاحتفال باليوم الوطني 45 للدولة وتطبيق القانون عليهم.

الجدير بالذكر ان فريق النشر الإعلامي بشرطة ابوظبي يقوم بتنفيذ حملة توعوية شاملة من خلال مختلف وسائل الإعلام، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي حول ضوابط الاحتفال باليوم الوطني 45، تحت شعار "لنحتفل ونبتهج بروح الاتحاد من دون مخالفات"، بما يمكن من الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية بصورة حضارية.