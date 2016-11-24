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الداخلية التونسية: العثور على مخزن جديد للأسلحة قرب الحدود الليبية

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الداخلية التونسية: العثور على مخزن جديد للأسلحة قرب الحدود الليبية الداخلية التونسية: العثور على مخزن جديد للأسلحة قرب الحدود الليبية

>أ ش أ

 أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تمكن وحدات الاستعلامات والأبحاث المركزية للحرس الوطنى وبالأشتراك مع قوات الجيش التونسى من الكشف عن مخزن جديد للأسلحة بمنطقة بن قردان بولاية مدنين الواقعة على الحدود التونسية الليبية .

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها اليوم، أن المخزن يحتوى على 37 قذيفة من نوع أر.بى. جى و38 حشوة دافعة تابعة لقذائف أر.بى. جى و38 رمانة يدوية و91 مخزنا تابعا لسلاح نوع كلاشينكوف ولغم لاصق خاص بتفجير وسائل نقل مرفوق بجهاز تفجير عن بعد وكمية كبيرة من الذخيرة عيار 7.62 مم.

وكانت السلطات التونسية من قوات الشرطة والجيش قد تمكنت خلال الأسابيع الماضية من الكشف عن أكثر من 5 مخازن للأسلحة بنفس المنطقة.

وقال الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى أمس، أنه سيتم مراقبة الحدود التونسية الليبية بنظام مراقبة الكترونى بمساعدة المانية أمريكية فى إطار جهود الدولة التونسية لمحاربة الإرهاب.

 


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