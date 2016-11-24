الأمم المتحدة: أنباء استقالة مبعوث سوريا غير صحيحة

رويترز

قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس أن تقارير لوسائل إعلامية عن استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا غير صحيحة.

وجاء فى بيان مقتضب للمنظمة الدولية "التقارير الإعلامية بشأن استقالة المبعوث دى ميستورا من منصبه غير دقيقة. المبعوث الخاص مازال يمارس مهمته بشكل كامل."

وذكرت صحيفة الحياة التى تصدر فى لندن اليوم الخميس نقلا عن مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أن دى ميستورا أبلغ الأمين العام بان جى مون أنه يريد الاستقالة لأسباب شخصية قبل أن ينتهى عقده -القابل للتجديد- فى مارس آذار 2017