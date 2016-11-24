محكمة كويتية تعيد 9 مرشحين لانتخابات مجلس الأمة قبل بدء مرحلة الصمت

الكويت - يوسف أيوب

شطبت محكمة التمييز الكويتية اليوم الخميس كلا من بدر الداهوم خالد النيف، ومالك الصباح، من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقرر إجراؤها السبت المقبل، وفي نفس الوقت قضت بقبول طعن 9 مرشحين وبالتالى عودتهم لانتخابات مجلس الأمة الكويتى المقرر إجراؤها السبت المقبل، وهم خالدة عبد الحى الخضر، عبد الرحمن حسن العتيبى، صفاء عب الرحمن الهاشم، عاطف محمد مطير، فواز سعود العازمى، ومانع فهد العجمى، وفرح عبد الحميد حسين، حسن ناجى ابراهيم البحرانى ومحمد عبد الرحمن الفيلكاوى.

وكانت محكمة التمييز قد عقدت جلسة اليوم، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، لتحديد مصير ٢٣ مرشحاً للانتخابات البرلمانية بعدما استمعت أمس لمرافعات الحكومة والمحامين عن المدعين.

من جانبه قال الشيخ سلمان الحمود الصباح وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب، إن الوزارة سهلت كل الإمكانيات للإعلاميين العرب والأجانب المتواجدين بالكويت، لتغطية انتخابات مجلس الأمة المقرر إجراؤها السبت المقبل، مشيدا خلال مأدبة غداء أقامها اليوم للوفود الإعلامية بعمل الإعلاميين المحورى لنقل الصورة الحقيقة للحياة الديمقراطية بالكويت.

ويختتم المرشحون اليوم الخميس جولاتهم الانتخابية استعدادا للانتخابات بسبب بدء مرحلة الصمت الانتخابي، وعطلت الحكومة الكويتية الدراسة اليوم في ١٠٠ مدرسة ستعقد بها الانتخابات، كما بدأت وزارة الداخلية في توزيع عناصرها لتأمين مقار اللجان بمناطق الكويت المختلفة .

وتجري الانتخابات تحت شعار "صوتى لبلدى"، ويشارك أكثر من 15 ألف شرطى وعنصر من وزارة الداخلية فى عمليات تأمين لجان الاقتراع فى الدوائر الخمس التى تجرى فيها العملية الانتخابية ويتم توزيع اللجان الانتخابية فى 100 مدرسة، 50 للرجال و50 للسيدات.

ويبلغ عدد الناخبين الكويتيين ممن يحق لهم التصويت فى الانتخابات 483186 ناخباً، من بينهم 230430 ذكور، و252756 إناث يدلون بأصواتهم فى 542 لجنة تصويت، فيما بلغ عدد المرشحين 284 مرشحاً، حيث تقدم للترشيح منذ إعلان فتح الباب 455 مرشحاً، تنازل منهم 128، وتم شطب 43.

وأعلنت وزارة الإعلام أنها أصدرت 2364 تصريح لتغطية الانتخابات، من بينهم 1060 تصريح للإعلام الكويتى، و96 تصريحاً للإعلاميين والصحفيين العرب والأجانب، بجانب توفير 10 مراكز إعلامية بعشرة مدارس ذات كثافة انتخابية.