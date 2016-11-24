أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصر تدعو دول العالم لاعتبار المياه وسيلة للتعاون وليس النزاع

Google+ Print
مصر تدعو دول العالم لاعتبار المياه وسيلة للتعاون وليس النزاع مصر تدعو دول العالم لاعتبار المياه وسيلة للتعاون وليس النزاع

 

السفير عمرو أبو العطا

دعت ، مجلس الأمن إلى تفعيل مبادئ دبلوماسيته الوقائية لتجنب النزاعات حول الموارد المائية المشتركة.

فيما أشار عمرو أبو العطا، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأمن، والذي عقد حول المياه والسلم والأمن، إلى ندرة المياه في مصر، واعتمادها على نهر النيل كمصدر وحيد للمياه العذبة، منوهًا بتفاقم مشكلة الفقر المائي في مصر لاسيما مع تزايد عدد السكان.

وأكد أبو العطا، على أهمية التعاون المشترك في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وفقًا لمبادئ التوافق وتجنب الضرر والمنفعة المشتركة بما يحقق التنمية والأمن المائي، مضيفًا أن مصر ساهمت من هذا المنطلق في إنشاء مبادرة حوض النيل عام 1999، كما تقوم بتنفيذ مشاريع مشتركة ثنائية مع دول حوض نهر النيل للانتفاع بشكل أكبر من مصادر المياه في الحوض دون الإضرار بمصالح أي دولة.

وشدد أبو العطا، على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة من أجل تفادي وقوع نزاعات حول مصادر المياه، أو اتخاذ بعض الأطراف لإجراءات أحادية تتعارض مع مبدأ الانتفاع المشترك وتهدد الأمن المائي للشركاء في مجرى النهر الواحد.

وأكد المندوب الدائم لمصر، على أهمية احترام الدول لالتزاماتها في إطار القانون الدولي، وضرورة توقف دول المنابع عن تنفيذ مشروعات على المجاري المائية المشتركة، دون إجراء دراسات كاملة تثبت عدم تسبب تلك المشروعات في ضرر ملموس على دول المصب.

وأشار أبو العطا، إلى ضرورة امتناع المؤسسات الدولية المانحة والبنوك الدولية وشركات الإنشاءات عن تمويل أو إقامة المنشآت المائية على المجاري المائية الدولية العابرة للحدود، دون الحصول على الموافقة المسبقة لجميع الدول المشاطئة وخاصة دول المصب، وذلك لتجنب مساهمتها في إزكاء أي نزاع مستقبلي.

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه