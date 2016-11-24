وفد «التخطيط» يتفقد موقع إنشاء مدينة الأثاث بطهطا‎

استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، ومصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج، وفد وزارة التخطيط، برئاسة المهندس معتز بهاء الدين الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لشركة أيادي الصناعية، وأحمد سعد رئيس قطاع الاستشارات ببنك الاستثمار القومى، وبحضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام لمحافظة سوهاج، والمسئولين عن الاستثمار بالمحافظة.

وأكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على أن المحافظة سوف تقدم كل سبل الدعم لتحقيق المشروع، وتقديم المساعدات والدراسات الفنية لإنجاز الخطه المستهدفة، لما لها من أبعاد سياسية واجتماعية، مع وضع خطة لجعل المشروع لايقتصر على الناحية الحرفية، ولكن الصناعية والتسويقية والتنموية أيضًا.

حيث بدء الوفد جولته بزيارة المنطقه المخصصة لإنشاء مدينة الأثاث بالمنطقة الصناعية غرب طهطا، والمخصص لها 70 فدان لإنشاء 719 ورشة على 3 نماذج، طبقًا للمساحة وطبيعة الاستغلال، ثم عُقد لقاء لمناقشة خطة تنفيذ المشروع، ووضع برنامج يشمل تحديد المهام والمسئوليات، ودراسة الجدوى، والتسهيلات التى سوف يتم تقديمها لتحقيق الاستفادة القصوى لاصحاب الورش والمحافظة.

ومن جانبه قال النائب مصطفى سالم، إن مدينة طهطا من أكبر المدن فى صناعة الأثاث، وأنها تأتى فى المرتبة الثانية بعد دمياط، فهى التى تغذى باقى مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة بالأثاث، حتى أن تجار وصناع الأثاث بطهطا قاموا بفتح أسواق جديدة لهم فى مختلف محافظات مصر، ولاقت النجاح بسبب مهارة ودقة الصناعة، موضحًا أن طهطا بها آلاف الورش ومئات المغالق التى من الممكن أن تستفيد من المشروع، ويصبح مصدر تنموى هائل يخدم سوهاج والمحافظات المجاورة.

وأشار سالم، إلى أن الموقع حاز على إعجاب وفد وزارة التخطيط لارتفاع نسب إنجاز المرافق بة، حيث وصل نسبة إنجاز مشروعات المياه الى 95%، والكهرباء 85%، والصرف إلى 65%، وأن الشئ الذى ينقص تحقيق حلم أنشاء المدينة، هو التمويل الذى سوف يتحقق بتكليف وزير التخطيط لشركة أيادى الصناعية، بدراسة إنشاء المشروع بعد المقابلة التى تمت مع المهندس أشرف العربى وزير التخطيط فى وقت سابق.