هاميلتون يصارع روزبرج على “القمة” في سباقات فورميلا 1 أبوظبي

تتجه أنظار عشاق سباقات السيارات، نحو حلبة مرسى التي تستضيف جائزة أبوظبي الكبرى، الجولة الحادية والعشرين الأخيرة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، حيث ستكون النهاية في ظل فارق النقاط الـ12 الذي يفصل سائقي مرسيدس الألماني نيكو روزبرغ عن بطل الموسمين الماضيين البريطالي لويس هاميلتون.

وهذه المرة الـ38 في تاريخ البطولة التي يحسم فيها اللقب العالمي في السباق الختامي، وتبدو الكفة لمصلحة روزبرغ الذي يملك مصيره بين يديه لأنه يكفيه المركز الثالث لكي يبقى في قمة الترتيب ويتوج بلقبه الأول حتى في حال فوز زميله البريطاني بالسباق.

وتتعدد سيناريوهات تتويج روزبرج وإحداها تخوله أن ينهي السباق خارج النقاط أو الانسحاب من السباق، شرط أن لا يحتل هاميلتون أفضل من المركز الرابع، وحينها سيتعادل السائقان بعدد النقاط والأفضلية ستكون للألماني استنادا إلى عدد المرات التي حل فيها ثانيا (4 مقابل 3 لزميله) وذلك لأنهما متعادلان في عدد الانتصارات (9 لكل منهما).

بدوره، يحتاج هاميلتون إلى الفوز على أن يكون روزبرغ خارج منصة التتويج، أو أن يحل ثانيا وأن يكتفي زميله الألماني بالمركز السابع، حينها سيتعادل السائقان بعدد النقاط (373 لكل منهما) وبعدد الانتصارات (9 لكل منهما) والمرات التي صعدا فيها إلى الدرجة الثانية من منصة التتويج (4 لكل منهما)، ليكون الاحتكام الى عدد المرات التي صعدا فيها إلى الدرجة الثالثة من منصة التتويج (4 لهاميلتون و2 لروزبرغ).

كما سيتوج هاميلتون باللقب في حال حصوله على المركز الثالث وانسحاب زميله أو إنهائه السباق خارج النقاط.

وفاز روزبرج بالسباق الإماراتي العام الماضي.