رفع الفائدة يهوي بالليرة التركية إلى مستوى قياسي

هوى سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأميركي لأدنى مستوى منذ سنوات، رغم رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس، في أول زيادة خلال 3 سنوات.

وبحسب سكاي نيوز عربية سجل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 3.44 لليرة، في انخفاض جديد لليرة وسط مخاوف أمنية وسياسية تعيشها البلاد على إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو الماضي.

وفقدت الليرة نحو 14% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي هذا العام، بفعل تعزز العملة الأميركية وقلق المستثمرين عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا.

ورغم دعوات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المتكررة إلى خفض تكاليف الائتمان، رفع البنك المركزي سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد إلى ثمانية بالمئة. ورفع سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 8.5 بالمئة من 8.25 بالمئة.