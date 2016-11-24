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تقنية جديدة لإطالة عمر بطاريات السيارات الكهربائية

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تقنية جديدة لإطالة عمر بطاريات السيارات الكهربائية تقنية جديدة لإطالة عمر بطاريات السيارات الكهربائية

أعلنت شركة “تويوتا”، تطوير تقنية جديدة لإطالة عمر بطاريات السيارات الكهربائية من خلال مراقبة واختبار تحركات الجزيئات المتناهية الصغر في البطاريات، لتعزيز قوتها أكثر من 15 بالمئة.

وكشف مهندس الشركة، هيساو ياماشيغ، للصحفيين، عن الطريقة الجديدة والمعقدة لتتبع حركة أيونات الليثيوم، وهي جزيئات صغيرة جدا في بطاريات ليثيوم، التي تستخدم أيضا في الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية، من أجل تحديد كفاءة وقوة بطارية السيارة.

من جهته، قال مدير قسم التكنولوجيا، يوشينوري سوغا – بحسب سكاي نيوز عربية- إن التقنية الجديدة “ستسمح لنا باختبار مختلف مواد وهياكل البطارية، في أفق تحسين أدائها وقوتها”، مضيفا أن الاختبارات تجرى بالتعاون مع منظمة أبحاث يابانية “ريكن”، وذلك باستخدام الأشعة عالية الكثافة.

وتنتج تويوتا عددا قليلا من السيارات الكهربائية، مثل سيارة “iQ”، وذلك بعدما توقفت عن بيع سيارات أخرى بسبب عدم الإقبال عليها.

يشار إلى أن أكبر عقبة تواجه السيارات الكهربائية هي نفاذ البطارية، خاصة وأن محطات الشحن ليست متوفرة بشكل كبير مثل محطات الوقود.

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