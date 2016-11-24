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صور..أسرة فيلم «البر التاني» تحضر ختام مهرجان القاهرة السينمائي

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

كتب: هاني صابر

حرصت أسرة فيلم “البر التانى”، منذ قليل، علي حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، رغم حالة الجدل التي طالت الفيلم عقب عرضه في فعاليات المهرجان بسبب بطله الفنان الشاب محمد علي.

وحضر الفنانون محمد على وعمر القاضي ونهلة سلامة ونهي عادل ورغد سلامة وسيد فؤاد، والمخرج على إدريس، والمؤلفة زينب عزيز.

ومن المقرر أن يتم إعلان جوائز الدورة الـ ٣٨ من المهرجان، بعد قليل، حيث يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان فيلمي “البر التاني ” و”يوم للستات”.

 

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