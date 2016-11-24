أخبار عاجلة

محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إثيوبيا تعتقل “طياري الرحلة التاريخية”.. وتعد بإطلاقهم قريبا

Google+ Print
إثيوبيا تعتقل “طياري الرحلة التاريخية”.. وتعد بإطلاقهم قريبا إثيوبيا تعتقل “طياري الرحلة التاريخية”.. وتعد بإطلاقهم قريبا

قال المدير العام لهيئة الطيران المدني الإثيوبية، ويسينيليه هونيغناو، الخميس، إن الطيارين الذين اعتقلوا أثناء مشاركتهم في سباق لاقتفاء أثر رحلة جوية تاريخية عبر طول القارة الإفريقية باستخدام 24 طائرة قديمة، سيطلق سراحهم خلال أيام قليلة.

ويحتجز طاقم المجموعة المعروفة باسم “ذا فينتج إير رالي”، الذي يحلق بطائرات قديمة يعود تاريخ صنعها إلى عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، في غامبيلا بغرب إثيوبيا بعد اجتيازهم السودان.

وقال هونيجناو، خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا، “لم يكن لديهم تصريح مناسب بالطيران”.

وأضاف “هم ليسوا معتقلين. إنهم سالمون وسيبقون في إثيوبيا لحين انتهاء فحص موقفهم”، مشيرا إلى أن المجموعة طلبت الإذن بالتحليق فوق إثيوبيا لكنها لم تتبع القواعد وتوقفت في غامبيلا دون تصريح.

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك الفحص سينتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، قال المسؤول الإثيوبي “بالطبع” دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وقد حلقت المجموعة بالفعل من أوروبا مرورا بمصر وتخطط لإنهاء رحلتها في جنوب إفريقيا. وأقدم طائرة مشاركة في الرحلة يعود تاريخ صنعها إلى عام 1928.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا