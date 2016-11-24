إثيوبيا تعتقل “طياري الرحلة التاريخية”.. وتعد بإطلاقهم قريبا

قال المدير العام لهيئة الطيران المدني الإثيوبية، ويسينيليه هونيغناو، الخميس، إن الطيارين الذين اعتقلوا أثناء مشاركتهم في سباق لاقتفاء أثر رحلة جوية تاريخية عبر طول القارة الإفريقية باستخدام 24 طائرة قديمة، سيطلق سراحهم خلال أيام قليلة.

ويحتجز طاقم المجموعة المعروفة باسم “ذا فينتج إير رالي”، الذي يحلق بطائرات قديمة يعود تاريخ صنعها إلى عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، في غامبيلا بغرب إثيوبيا بعد اجتيازهم السودان.

وقال هونيجناو، خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا، “لم يكن لديهم تصريح مناسب بالطيران”.

وأضاف “هم ليسوا معتقلين. إنهم سالمون وسيبقون في إثيوبيا لحين انتهاء فحص موقفهم”، مشيرا إلى أن المجموعة طلبت الإذن بالتحليق فوق إثيوبيا لكنها لم تتبع القواعد وتوقفت في غامبيلا دون تصريح.

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك الفحص سينتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، قال المسؤول الإثيوبي “بالطبع” دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وقد حلقت المجموعة بالفعل من أوروبا مرورا بمصر وتخطط لإنهاء رحلتها في جنوب إفريقيا. وأقدم طائرة مشاركة في الرحلة يعود تاريخ صنعها إلى عام 1928.