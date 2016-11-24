«الحكومة» تنفي تحديد راتب 1500 جنيه كحد أقصى لمن يستحق الدعم

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على إن ما يجري حاليًا من إجراءات لتنقية بطاقات التموين هو أمر يتعلق بتنقية الأسماء المسجلة وحذف حالات الوفيات والمسافرين للخارج أو الأسماء التي قد تكون سجلت بالخطأ أو مكررة، ولا صحة نهائيًا لما تردد عن تحديد حجم راتب 1500 جنيهًا حدا أقصى لمن يستحق الدعم.

وقال إسماعيل، في تصريحات له، اليوم، بخصوص ما حدث بالنوبة، “إنه لا داعي لقلق أهالينا في النوبة، لأن الحكومة قررت أن الأولوية لهم أيًا كانت تبعية الأراضي محل الأزمة، ولا يوجد ما يستوجب استمرار الأزمة، خاصة وأن الحكومة تعمل بأقصى طاقتها لاستكمال المشروعات التنموية لتنمية مناطق أهالينا في النوبة، وخصصت 270 مليون جنيه كاعتماد إضافي تأكيدا على هذا”.

وأكد إسماعيل، وبخصوص مشروع قانون الجمعيات الأهلية، أن مجلس النواب له حقوق دستورية تسمح له بوضع ضوابط مناسبة لمشروعات القوانين، والحكومة قدمت من جانبها ملاحظاتها لمجلس النواب، والمجلس يدرس حاليًا وجهات النظر المخالفة في هذا التشريع وهو صاحب الحق الدستوري والشرعي في إصدار القوانين.

وأكد رئيس الوزراء، بخصوص ازمة الأدوية، أن الحكومة تعمل بأقصى جهدها لضمان توفير الأدوية، وتتخذ إجراءات في هذا الشأن والشركات المنتجة ملتزمة بتوفير الأدوية.

أ. ش. أ