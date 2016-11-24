رئيس جامعة بنى سويف يتفقد منشآت الجامعة بشرق النيل

تفقد الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، صباح اليوم الخميس، عدد من المنشآت الجامعية الجديدة التى تم الانتهاء منها والتى تحت الإنشاء بالتجمع الأول والثانى للجامعة بشرق النيل، كما استمع رئيس الجامعة لعدد من الطلاب بالمجمع الأول للإطلاع على مشاكلهم ومقترحاتهم والعمل على حلها.

وأكد رئيس الجامعة، أن الطلاب هم الركيزة الأساسية للمنظومة التعليمية، وهم الدواعم الأساسية فى البناء والتنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف الميادين، وأن الجامعة تعمل بكامل طاقتها من أجل توفير كافة الوسائل التعليمية وسبل الراحة للطلاب وتقديم خدمة تعليمية مميزة.

وبدأ لطفى، جولته بتفقد المعهد القومى للكبد، موضحًا أن المعهد مبنى على ثلاث آلاف متر مربع، ويهدف إلى تدريب صغار الأطباء والباحثين على المهارات الإكلينيكية والبحثية عالية المستوى، والتعاون مع المؤسسات البحثية المحلية والدولية، من أجل التصدي لهذا المرض، والذي أصبح يهدد عدد من الأسر، وخاصة في محافظات الصعيد.

ووجه لطفي، خلال جولته التفقدية بسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة، كمعهد النباتات الطبية والعطرية، ومعهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكلية علوم وتكنولوجيات الفضاء، طبقًا للجدول الزمنى للخطة المعتمدة، وذلك بعد تفقد مراحل تنفيذ تلك المشروعات.

وأعطى رئيس الجامعة إشارة البدء لرصف عدد من الطرق الجديدة والأرصفة وانشاء شبكات للكهرباء داخل المجمع الأول والثانى بشرق النيل طبقاً للخطة المعتمدة للبنية التحتية بالجامعة.

وأوصى رئيس الجامعة خلال جولتة بضرورة عمل مقاعد انتظار للطلاب امام كافة الكليات, وعمل نقطة تجمع للطلاب ( موقف باص) لنقل الطلاب الى كلياتهم المختلف دخل المجمع الاول بالشرق وذلك بالمجان مع ضرورة تكثيف عدد الباصات فى اوقات الذروة .

كما تفقد رئيس الجامعة المسجد الجديد بالمجمع الثانى وكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة وكلية التربية الجديدة واطلع على اخر مراحل التنفيذ لملعب الهوكى والملعب الخماسى بكلية التربية الرياضية ودار الضيافة الطلابية المتميزة.