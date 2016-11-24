مصرع 67 شخصًا في انهيار منصة بناء شرق الصين

قُتل 67 شخصا وأصيب 3 آخرون، إثر انهيار منصة بناء بمحطة للطاقة النووية في إقليم جيان تشي، شرق الصين، حسب ما أعلنت فرق الإنقاذ، اليوم الخميس.

وانهارت منصة بناء في برج التبريد الخاص بمحطة لتوليد الطاقة في مدينة فينج شينج بإقليم جيان تشي، عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، بينما كان أكثر من 60 شخصا يعملون عليها وينتظر 10 آخرون بدء فترة عملهم، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المسعفين.

وتوجه أكثر من 300 مسعف وطائرتان بدون طيار و7 رافعات إنشاءات لموقع الحادث للبحث عن الضحايا.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينج ورئيس الوزراء لي كيكيانج السلطات المحلية لبذل قصارى جهدها في عمليات الإنقاذ والعلاج ومتابعة العمل.

أ ش أ