الأمم المتحدة: استقالة «دي مستورا» غير صحيحة

قالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن تقارير لوسائل إعلامية عن‭ ‬استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا غير صحيحة.

وبحسب رويترز جاء في بيان مقتضب للمنظمة الدولية “التقارير الإعلامية بشأن استقالة المبعوث دي ميستورا من منصبه غير دقيقة. المبعوث الخاص ما‭ ‬زال يمارس مهمته بشكل كامل.”

وذكرت صحيفة الحياة التي تصدر في لندن يوم الخميس نقلا عن مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أن دي ميستورا أبلغ الأمين العام بان جي مون أنه يريد الاستقالة لأسباب شخصية قبل أن ينتهي عقده -القابل للتجديد – في مارس2017.