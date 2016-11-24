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أهم 10بوستات على سوشيال ميديا..مصريون يتضامنون مع الجيش ضد تطاول الجزيرة

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أهم 10بوستات على سوشيال ميديا..مصريون يتضامنون مع الجيش ضد تطاول الجزيرة أهم 10بوستات على سوشيال ميديا..مصريون يتضامنون مع الجيش ضد تطاول الجزيرة

>كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الخميس، بالعديد من المنشورات الهامة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

1-      المصريون يعبرون عن غضبهم من تطاول "الجزيرة" على جيشهم عبر "تويتر"

 

2-      الكيان الصهيونى يحترق هاشتاج يوحد العرب على "تويتر" بعد حرائق إسرائيل

 

 

3-      نجوم العرب يعلقون على حرائق تل أبيب: إسرائيل راحت النار

ديانا حداد

4-      الفيفا يحتفى بقفزة ترتيب "الفراعنة" فى التصنيف الدولى عبر "تويتر"

5- عمرو الليثى على "فيس بوك" : فوجئت بقرار منعى من السفر وسأطعن عليه بشكل قانونى

 

6-     المصريون يحتفلون باليوم العالمى للعنف ضد المرأة بشعار "انا مش مبيناله نوياله على أيه"

 

7-      عمرو سعد ينشر صور من كواليس حلقته مع عمرو أديب فى "كل يوم"

 

8-      مهرجان القاهرة السينمائى ينفى دعوة ممثل بورنو مصرى إيطالى للحضور

 

9-      أيتن عامر تطمئن متابعيها على والدتها: العملية نجحت و ماما رجعت تناكف فيا زى زمان

 

10-      تريزيجيه يدعم صديقه "كوكا" فى بلجيكا قبل موقعة اليوروباليج


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