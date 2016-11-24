أهم 10بوستات على سوشيال ميديا..مصريون يتضامنون مع الجيش ضد تطاول الجزيرة

كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الخميس، بالعديد من المنشورات الهامة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

1- المصريون يعبرون عن غضبهم من تطاول "الجزيرة" على جيشهم عبر "تويتر"

2- الكيان الصهيونى يحترق هاشتاج يوحد العرب على "تويتر" بعد حرائق إسرائيل

3- نجوم العرب يعلقون على حرائق تل أبيب: إسرائيل راحت النار

ديانا حداد

4- الفيفا يحتفى بقفزة ترتيب "الفراعنة" فى التصنيف الدولى عبر "تويتر"

5- عمرو الليثى على "فيس بوك" : فوجئت بقرار منعى من السفر وسأطعن عليه بشكل قانونى

6- المصريون يحتفلون باليوم العالمى للعنف ضد المرأة بشعار "انا مش مبيناله نوياله على أيه"

7- عمرو سعد ينشر صور من كواليس حلقته مع عمرو أديب فى "كل يوم"

8- مهرجان القاهرة السينمائى ينفى دعوة ممثل بورنو مصرى إيطالى للحضور

9- أيتن عامر تطمئن متابعيها على والدتها: العملية نجحت و ماما رجعت تناكف فيا زى زمان

10- تريزيجيه يدعم صديقه "كوكا" فى بلجيكا قبل موقعة اليوروباليج