"السكة الحديد": إنشاء خطوط جديدة وموارد الهيئة زادت بنسبة 50%

كتب عامر مصطفى

قال اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، إن هناك خطوط جديدة وعربات قطار مطورة صنعت داخل مصر، وكذلك مزلقانات جديدة، ومحطات للقطارات قاربت على الانتهاء وسيتم افتتاحها قريبا، لافتا إلى أنه يتم تطوير العربات وهناك اتفاق مشترك لتطوير تلك العربات، وتم الاتفاق على العربات الجديدة بنسبة صناعة المصرية وصلت الى 80%.

وأضاف شوشة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، أن موارد هيئة السكة الحديد زادت بنسبة من 40% إلى 50% لأن جميع العاملين بالهيئة يعملون جميعا على قلب رجل واحد، موضحا أن هناك أمل كبير فى التطوير.