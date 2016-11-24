معهد الكبد القومى ينظم ورشة العمل الثالثة لمناظير الأمعاء الدقيقة

المنوفية – محمد فتحى – محمود شاكر

نظم قسم طب الكبد بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية ورشة العمل الثالثة لمناظير الأمعاء الدقيقة تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور أحمد الشعراوى عميد المعهد وبرئاسة الدكتورة إيمان رويشة رئيس القسم.

وأشار الدكتور حسن زغلة أستاذ ورئيس وحدة المناظير بالمعهد إلى أن الورشة تأتى فى إطار التعليم والتدريب الطبى المستمر لأطباء بالمعهد أن الورشة تأتى فى إطار التعليم والتدريب الطبى المستمر لأطباء المناظير بالمعهد أن الورشة تأتى فى إطار التعليم والتدريب الطبى المستمر لأطباء القسم وأطباء المحافظة على استخدام المناظير.

وأكد أستاذ ورئيس وحدة المناظير أن هذه الورشة حضرها نحو 30 طبيب للتدريب على استخدام مناظير الأمعاء الدقيقة والتى تعد الوحيدة من نوعها فى الجامعات المصرية لتشخيص أورام الأمعاء الدقيقة، وأخذ العينات لتحليلها وإلى جانب تشخيص جميع الأعراض غير الطبيعية للأمعاء، ويمتاز هذا المنظار بقدرته على اكتشاف الأمعاء الدقيقة بالكامل بالبالون لكونه يبلغ طوله 2.5 متر ويمكن زيادته إلى 3.5 متر.

وأعلن زغلة أنه تم فى هذه الورشة إجراء 5 حالات مناظير مختلفة، وتم استئصال زائدة من أمعاء أحد المرضى أثناء الورشة، كما تم عرض جميع الحالات للأطباء عن طريق الفيديو كونفرنس.