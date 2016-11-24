وزير الرياضة يدرس تطوير استاد الإسماعيلية لاستقبال الجماهير

كتب رامى ناجى ونانسي القاضي

ناقش خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، مع مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، فى حضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، تطوير الاستاد تمهيدًا لعودة الجماهير فى الوقت الذى تحدده الجهات الأمنية، كما تمت مناقشة الوضع الراهن للمنشآت التى تم الانتهاء منها بفرع النادى الإسماعيلى الجديد بأرض النخيل، وخطة مجلس الإدارة فى كيفية إدارة الفرع الجديد وفتح الباب أمام العضويات الجديدة لأبناء الإسماعيلية به.

ومن جانبه، أوضح رئيس نادى الإسماعيلى أن مجلس الإدارة يركز على تعظيم موارد النادى، لتوفير عائد مناسب يمكن من خلاله الصرف على ما يحتاجه النادى، ولتخفيف العبء عن وزارة الرياضة.

فيما أكد وزير الشباب والرياضة الدور الذى يلعبه النادى الإسماعيلى على المستوى الرياضي، وأهمية وجود فرع اجتماعى جديد له، مطالبًا بالاستفادة من جميع المنشآت الجديدة من حمامات السباحة والملاعب الرياضية بفرع النادى بأرض النخيل فور الانتهاء من إنشائها وافتتاحها، والتوسع فى إقامة الأكاديميات الرياضية بها.

كما أكد عبد العزيز أهمية الاستثمار الرياضى بالنادى الإسماعيلى لتعظيم موارده من جهة، ولإفراز أبطال للمجتمع فى مختلف اللعبات من جانب آخر.