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محقق حول جرائم تعذيب تابع للأمم المتحدة يصل تركيا الأسبوع المقبل

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محقق حول جرائم تعذيب تابع للأمم المتحدة يصل تركيا الأسبوع المقبل محقق حول جرائم تعذيب تابع للأمم المتحدة يصل تركيا الأسبوع المقبل

الأمم المتحدة_أرشيفية

قال بيان صادر عن الأمم المتحدة إن محققا مختصا بالتعذيب تابعا لها سيزور تركيا في الفترة من 27 نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر بدعوة من ويعتزم زيارة مراكز الشرطة والسجون ومنشآت الاحتجاز قبل المحاكمة التي يحتجز فيها المعتقلون لمناقشة “التحديات” المتعلقة بالتعذيب.

وبحسب رويترز قال نيلز ميلتسر مقرر الأمم المتحدة الخاص المستقل المعني بالتعذيب في بيان “أتطلع للتواصل مع الحكومة التركية بشأن سبل مواجهة التحديات المتمثلة في احترام سيادة القانون وإعلاء المحاسبة والوفاء بحق تعويض الضحايا خاصة خلال الفترة التي تلت محاولة الانقلاب في يوليو هذا العام.”

وعزلت تركيا أو أوقفت عن العمل أكثر من 125 ألف مسؤول في الجيش والخدمات المدنية والقضاء وقطاعات أخرى منذ محاولة انقلاب فاشلة وقعت في يوليو. ويحتجز نحو 36 ألفا في انتظار المحاكمة في حملة ندد بها حلفاء تركيا الغربيون وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

 

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