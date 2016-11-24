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ضبط متهم بتزوير تراخيص ومستندات بمرور القطامية

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ضبط متهم بتزوير تراخيص ومستندات بمرور القطامية ضبط متهم بتزوير تراخيص ومستندات بمرور القطامية

أرشيفية

كتب-أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث المرور من ضبط محمد ع ا 38 عاطل لقيامه بالنصب و الاحتيال على المواطنين بمرور القطامية عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات التراخيص وترويج المستندات و المحررات الرسمية المزورة مقابل مبالغ مالية .

وعند ضبطه عثر بحوزته على 13 استمارة استخراج شهادة بيانات خالية من البيانات، وغير مسموح بتداولها إلا من خلال الموظف المختص ،6 شهادات بيانات مركبة خالية من البيانات منسوب صدورها للإدارة العامة للمرور ،توكيل خاص منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري خالي من البيانات ، 2 تصريح مؤقت، 15 رخصة تسيير سيارة، 5 تراخيص مرفق بها شهادة براءة ذمة للسيارات، شهادة براءة ذمة، 10 نماذج حافظة توريد الضرائب والرسوم المقررة على السيارات خالية البيانات، 3 خطابات منسوب صدورها لشركة العطار للمعدات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، أوراق ترخيصية، أوراق خالية البيانات منسوب صدورها للشركة العالمية للخدمات مدون بها بالخانة الأخيرة ( 1 كراميت تجديد ) ،قطعة من الحشيش تزن 4 جرامات، 3 أقراص منشطة جنسية، سيجارتين مخلوطة بمادة الحشيش المخدر، إضافة إلى 4711 جنيه.

واعترف بقيامه بتزوير تلك المحررات والمستندات الرسمية وترويجها بين أوساط راغبى الحصول عليها مقابل مادي، وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، لتولى النيابة العامة التحقيق.

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