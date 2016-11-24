البنك الأهلي يرفع حدود استخدام بطاقات الائتمان بالخارج لـ100 ألف جنيه

أعلن البنك الأهلي، اليوم، عن زيادة حدود استخدامات البطاقات الائتمانية بالخارج، اعتبارًا من 23 نوفمبر لتصبح بحد أقصى 100 ألف جنيه في الشهر، وذلك وفقًا لنوع البطاقات المستخدمة والحد الائتماني لكل عميل.

وكشف حازم حجازي الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، أن الحد الأقصى للاستخدام الشهري للبطاقات الائتمانية الكلاسيكية بالخارج يبلغ قيمتها 20 ألف جنيه، ويبلغ 50 ألف جنيه في البطاقات الذهبية، في حين يبلغ 100 ألف جنيه في البطاقات البلاتينية، وأكد، حرص البنك الأهلي على تقديم الخدمات المصرفية بمستوى متميز يحقق رغبات العملاء ويلبي احتياجاتهم.

أ ش أ