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«روسيا»: لم نتلق إخطارًا من مصر بشأن القمح المتحفظ عليه بالإسكندرية

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«روسيا»: لم نتلق إخطارًا من مصر بشأن القمح المتحفظ عليه بالإسكندرية «روسيا»: لم نتلق إخطارًا من مصر بشأن القمح المتحفظ عليه بالإسكندرية

الكرملين الروسى

كتب – مينا وجيه

أعلن نائب رئيس هيئة الرقابة الروسية، أليكسى أليكسيينكو، بأن الهيئة لم تتلق إخطارًا من السلطات المصرية بشأن القمح غير الصالح، والذى وصل فى ميناء الإسكندرية سابقًا.

وأوضح أليكسيينكو، أن السلطات المصرية لم ترسل للجانب الروسى بخصوص الأقماح الغير الصالحة، ونحن مستعدون لإرسال مجموعة من الخبراء للتفقد إذا لزم الأمر، وذلك  فى تصريحات لوكالة الأنباء الروسية “نوفستى”،

والجدير بالذكر، قررت نيابة ميناء الأسكندرية، برئاسة المستشار خالد الأحول، بالتحفظ على 18 ألف طن قمح روسى، غير صالح للاستهلاك الآدمى، وإرسال عينات من الشحنة المضبوطة إلى معامل وزارة والصحة، لإصدار تقرير رسمى عنها.

 

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