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محامى زينة: "عز" لم يقدم أى أوراق أو أدلة جديدة فى محاولته لبطلان نسب توأمه

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محامى زينة: "عز" لم يقدم أى أوراق أو أدلة جديدة فى محاولته لبطلان نسب توأمه محامى زينة: "عز" لم يقدم أى أوراق أو أدلة جديدة فى محاولته لبطلان نسب توأمه

>كتبت نورهان حسن

كشف معتز الدكر، محامى الفنانة زينة، عن أسباب رفض محكمة أسرة مدينة نصر لدعوى البطلان التى أقامها الفنان أحمد عز، بعد صدور حكم نهائى وبات بثبوت نسب توأم الفنانة زينة له، قائلا "إنها أقيمت على غير سند من القانون، كما أن عز لم يقدم أى أوراق أو أدلة جديدة أو ما يثبت أن إجراءات صدور حكم النسب باطلة كما يدعى وهذا ما ذكرته نيابة اﻷسرة فى تقريرها التى سلمته للمحكمة وبناء على ذلك أوصت برفض الدعوى".

 

و أكد "الدكر"، أن كل ما تم الدفع به من قبل دفاع "عز" سبق وأن ردت عليه المحكمة فى حيثيات حكمها فى استئنافى عز.

 

 


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