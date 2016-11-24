صور..إضراب عمال النظافة عن العمل للمطالبة بتحسين رواتبهم ببني سويف

نظم عمال النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، ببني سويف، وقفة إحتجاجية، اليوم، وأعلنو إضاربهم عن العمل منذ أول أمس أمام الوحدة المحلية لمدينة إهناسيا، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، وتطبيق الحد الأدني عليهم.

وقال أحد العمال، فضل عدم ذكر اسمه، إن عددهم 39 عاملًا وعاملة، وفى شهر إبريل الماضي، قرر إلى المحافظ زيادة مرتباتهم من 270 : 813 جنيه، وصرفت لهم الزيادة لمدة شهرين (مايو، ويونيو)، ثم توقفت ومازلنا نتقاضي الراتب قبل الزيادة 270 جنيه، مضيفًا أنهم دخلو في إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، مثل باقي القطاعات منذ أول أمس ولم يستجب لهم أحد.

ومن جانبه أكد المهندس سيد الروبي، رئيس الوحدة المحلية، أنه التقي بالعمال، واستمع لشكواهم قبل أيام ووعد بحل مشكلتهم بعد التواصل مع المحافظة ومشروع النظافة، ورفع مذكرة اليوم للمحافظ لدعهم ماليًا.