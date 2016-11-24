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الاثنين المقبل..انطلاق أسبوع أفلام العنف ضد المرأة الإفريقيةبسينما الهناجر

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الاثنين المقبل..انطلاق أسبوع أفلام العنف ضد المرأة الإفريقيةبسينما الهناجر الاثنين المقبل..انطلاق أسبوع أفلام العنف ضد المرأة الإفريقيةبسينما الهناجر

صورة من الحدث

كتب: مصطفي حمزة

يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، أسبوع أفلام العنف ضد المرأة الإفريقية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأه وذلك في الفترة من 28 نوفمبر وحتي 2 ديسمبر، بسينما مركز الهناجر.

كما يقيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أسبوع أفلام العنف ضد المرأة الإفريقية، خلال فترته التي تقام بها المهرجان في الفترة من 16 وحتي 22 مارس المقبل.

يأتي أسبوع الفيلم في إطار التعاون بين إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وقطاع صندوق التنمية الثقافية، وجمعية المرأة الأفريقية، في نشر ثقافة نبذ العنف ضد المرأة.

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