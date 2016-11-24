الكرملين: لا نملك معلومات عن تواجد قوات مصرية بسوريا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يملك معلومات عن مشاركة عسكريين مصريين في محاربة الإرهاب في سوريا.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال بشأن ما إذا ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشاركة عسكريين مصريين في مكافحة الإرهاب في سوريا إلى جانب القوات الحكومية السورية: ” لا أملك معلومات من هذا النوع ولا أستطيع أن أقول شيئا لكم”، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تواجد قوات مصرية في سوريا للمشاركة في عمليات الجيش النظامي السوري.

أ ش أ