انتحاريتان تنفذان هجوما في شمال الكاميرون

قالت السلطات إن فتاتين انتحاريتين نفذتا هجوما في الإقليم الشمالي في الكاميرون صباح الخميس في رابع هجوم قرب الحدود مع نيجيريا خلال أسبوع ينفذه متشددون يعتقد أنهم من جماعة بوكو حرام.

وبحسب رويترز قال بابيلا أكاو قائد شرطة منطقة مايو-سافا إن قنبلة انفجرت في منطقة مورا مما أسفر عن مقتل الفتاة وإصابة أربعة آخرين على الأقل.

وأضاف دون مزيد الادلاء بالمزيد من التفاصيل أن سكانا محليين قتلوا الفتاة الثانية قبل تفجير قنبلتها.

وتسبب مقاتلو بوكو حرام في مقتل آلاف الأشخاص خلال حملتهم لإقامة دولة إسلامية في شمال شرق نيجيريا. كما شنت الجماعة هجمات في بلدان مجاورة مثل تشاد والنيجر والكاميرون.

واستخدمت بوكو حرام مرارا النساء والأطفال لتنفيذ هجمات.

ونفذ انتحاريون مرارا هجمات مماثلة في منطقة مورا الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا من حدود نيجيريا.