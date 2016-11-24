أستاذ مسالك بولية: 40% من مرضى التبول اللا إرادى لا يلجأون لطبيب

كتبت أمل علام

أكد الدكتور حسن أبو العينين رئيس قسم المسالك البولية بمركز الكلى بالمنصورة خلال مؤتمر صحفى نظمته إحدى شركات الأدوية، اليوم الخميس، أن 40 % من المرضى الذين يعانون من ظاهرة فرط المثانة أو التبول اللاإرادى لا يلجأون للطبيب، موضحا أن بعض المأكولات والمشروبات التى تتميز باللون البنى تؤدى إلى زيادة أعراض فرط المثانة مثل الكولا والشاى والقهوة والشيكولاتة وبعض الأدوية مثل أدوية الشلل الرعاش، والأكلات الحريفة ،والحمضيات.

وقال الدكتور حسن أبو العينين ، إن فرط المثانة تعيق المسافر وتعمل على عزوف الشخص للذهاب فى المناسبات ويحدث اضطراب اجتماعى، ويمكن أن تقوم السيدة بارتداء "البامبرز" أو الفوط الصحية لمنع تسرب البول ليلا الذى يؤدى إلى التهابات شديدة وتقرحات، موضحا أن هناك أدوية ليست وليدة اللحظة، والأدوية القديمة كان لها أعراض جانبية كثيرة مثل زيادة ضربات القلب، وجفاف الحلق، وقلة النوم، مشيرا إلى أن الدواء الجديد قليل المضاعفات الجانبية، مشيرا إلى أن هناك الكثيرين لا يذهبون للطبيب اعتقادا منهم أن هذا العلاج يؤدى إلى مضاعفات خطيرة والأدوية الجديدة تمكن المريض من ممارسة حياته الطبيعية.

وأضاف أن فرط المثانة تزيد مع السن، وخاصة بعد سن اليأس علاوة على زيادته فى مرضى السكر والذكور فى سن الـ 50 .

وأكد الدكتور شريف مراد أستاذ جراحة المسالك البولية بطب عين شمس أن المثانة النشطة قد تؤدى إلى حدوث كسر بالعظام للسيدة التى تعانى من هشاشة بالعظام نظرا لدخول دورة المياه باستمرار وتسبب لها التهابات شديدة وتقرحات نتيجة كثرة التبول والذى يصيب كبار السن فى أغلب الأحوال.