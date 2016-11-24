ضبط صاحب محطة وقود لاستيلائه على 2 مليون لتر مواد بترولية بحلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب محطة وقود، لاستيلائه على 2 مليون لتر مواد بترولية وبيعها بالسوق السوداء فى حلوان، وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت معلومات وردت لشرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام المسئولين عن محطة وقود لتموين السيارات بنطاق دائرة قسم حلوان بالتصرف فى كميات كبيرة من الوقود لبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما يعد إهدارا للدعم الذى توفره الدولة.

وعقب تقنين الإجراءات، انتقلت مجموعة عمل من ضباط الإدارة، وقامت بمداهمة محطة الوقود، وأسفرت عن ضبط المدير المسئول وبالفحص تبين تصرفه فى مليون و110 آلاف لتر بنزين 92 – 980 ألف لتر سولار وكذلك تجميعه لـ182 ألف لتر بنزين 92 – 41 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.