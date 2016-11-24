رفض دعوى «عز» لبطلان حكم نسب توأم «زينة»

قضت محكمة أسرة مدينة نصر، عدم قبول الدعوى القضائية المقامة من دفاع الفنان أحمد عز، التي يطالب فيها ببطلان حكم إثبات نسب توأم الفنانة زينة له، لبطلان الإجراءات.

وكانت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، قضت برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، على قرار محكمة أول درجة، بإثبات نسب توءم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية «زينة»، غير محرمة شرعًا على المدعى عليه «أحمد عز»، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معا لقضاء عطلة الزفاف.

وأشارت الحيثيات إلى أن المدعية ساكنة بمسكنه فترة الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة وحملت منه ورزقت منه بالصغيرين “عز الدين وزين الدين”، الأمر الذي يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفي توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش كل الشروط الشرعية.