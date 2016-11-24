غدا.. انقطاع المياه عن الدقى وجامعة القاهرة وشارع مراد لمدة 8 ساعات

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة،انقطاع المياه عن مناطق "الدقي ـ بين السرايات ـ شارع جامعة القاهرة ـ شارع مراد ـ شارع الجيزة" لمدة 8 ساعات اعتبار من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى بسبب أعمال إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسي الخارج من محطة مياه الجيزة بشارع هارون.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة.