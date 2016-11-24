تدشين أجزاء كوبري «الرسوة» العائم تمهيدًا لتشغيله رسميًا بأعياد بورسعيد

كتب – جمال نوفل

قامت الرافعتين البحريتين إنقاذ1 و 2، والتابعتين لقسم الأعمال البحرية بترسانة بورسعيد البحرية، اليوم، بتدشين الجزء الأول من الكوبري العائم، والذي يصل بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، وذلك بشركة الإنشاءات البحرية إحدي شركات هيئة قناة السويس ببورسعيد بإجمالي وزن 420 طن.

ومن المعلوم أن شركة الإنشاءات البحرية قد أنهت بناء هذا الجزء من الكوبري، طبقًا للبرنامج الزمني المعد من إدارة الترسانات بهيئة القناة، والتي قامت ببناء الجزئيين الأوسطين منه، وأوكلت إلي 4 شركات من شركات الهيئة بناء 4 أجزاء، وقد صمم كل جزء منه بطول يصل إلي 70 متر تقريبًا، وعرضه 15 مترًا، ووزنه يتراوح بين 370 طن إلي 430 طن للجزء الواحد حسب التجهيزات المجهز بها كل جزء.

ونظرًا لطول الجزء الواحد الكوبري العائم، فقد صمم مهندسو الترسانة البحرية تقنية مبتكرة لم تستخدم من قبل، وهي استخدام الرافعتين البحريتين إنقاذ1 و2 معًا، لتدشين بنتون الكوبري بحيث يتم توزيع أحمال الكوبري علي 8 نقاط تحميل متساوية المسافات.

ومن المقرر طبقًا للخطة أن يتم تركيب الجزء الأول من الكوبري بمكانه علي القناة، يلي ذلك تباعًا تركيب الأجزاء الأخرى من الكوبري، وقد تقرر أيضًا تدشين الجزء الثاني من الكوبري، والذي يتم بناؤه بترسانة شركة التمساح بالإسماعيلية، صباح اليوم، حيث سيتم قطره بحرًا بقاطرات الهيئة من الإسماعيلية لبورسعيد حاليًا، لاستكمال بعض التجهيزات النهائية به.