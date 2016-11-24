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ضبط متهم أدار ورشة لتصنيع إكسسوارات خاصة بالشرطة والجيش بدون ترخيص

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ضبط متهم أدار ورشة لتصنيع إكسسوارات خاصة بالشرطة والجيش بدون ترخيص ضبط متهم أدار ورشة لتصنيع إكسسوارات خاصة بالشرطة والجيش بدون ترخيص

كتب : أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط رمضان س م 39 عاما صاحب ورشة ، وسابق اتهامه فى قضية أموال عامة بالجمالية و محكوم عليه بالحبس شهرين ، لقيامه بتصنيع الإكسسوارات الزنكات المعدنية و الاسطمبات الخاصة بجهاز الشرطة و القوات المسلحة بدون ترخيص .

و عقب تقنين الإجراءات و الأكمنة تمكن ضبطه أثناء تواجده بالورشة ملكه ، وعثر بالورشة على عدد 14 زنكة مدون عليهم ” نادى قضاة مجلس الدولة ـ بنى سويف ، مؤسسة أعضاء الشئون القانونية بالمصالح الحكومية ، كلية الضباط الاحتياط ـ الامتياز ، الحرس الجمهوري ، مدرسة الإمارات الخاصة ، النقابة العامة للمحامين ، مستشاري التحكيم الدولي ، القوات البحرية ، مجلس الدولة ، وزارة الدفاع ـ هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية ، قناة السويس الجديدة ، مجلس النواب ، جمعية الحج والعمرة للعاملين بالقاهرة ـ الشركة العامة للبترول “، عدد 15 اسطمبة دكر نحاس مدون عليهم ” هـ أ ت ـ إدارة النقل ـ القوات المسلحة ، شعار الشرطة ، شعار القوات المسلحة ، قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى ، نادى مستشاري الدولة ـ الهيئات القضائية ، المهندسون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وزارة العدل ـ نادى الخبراء ، الإشغال ـ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، القضاء العسكري ، وزارة الدفاع ـ هيئة العمليات ، الجيش الثالث الميداني ، وزارة الداخلية ـ شرطة ، أكاديمية الشرطة ـ كلية الشرطة ، الأسلحة والذخائر ، شعار الجمهورية .

وبمواجهته اعترف بإدارة الورشة بدون ترخيص و تصنيعه المضبوطات لصالح المحلات المرخصة بميدان العباسية .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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