انقطاع المياه عن 7 مناطق بالشرقية والأقصر لمدة 12 ساعة اعتبارا من غد

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالدقهلية، عن قطع المياه عن 4 مناطق بالمحافظة وهى "مدينة بلقاس، ومجلس قروى الشوامى، ومجلس قروى بلقاس خامس، ومجلس قروى الجزاير، لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 3 عصر غد الجمعة، وحتى الساعة 3 صباح يوم السبت.

وقالت الشركة إن ذلك نظراً لتوقف مرفق مياه أبوعرصة لتغير عداية 600 مم بطول 200 متر، وسيستمر انقطاع المياه عن مجلس قروى الشوامى حتى الساعة 6 صباح يوم السبت، لاستكمال أعمال التغيير والربط، وتم إخطار مجلس المدينة.

وفى السياق ذاته أعلنت شركة مياه الشرب بالأقصر، عن قطع المياه عن مناطق "الأقصر، والمنشأة، والحبيل، لمدة 12 ساعة اعتبارا من 9 مساء غد الجمعة وحتى الساعة 9 صباح يوم السبت الموافق، نظراً لقيام شركه المقاولون العرب بأعمال ضم الخط الرئيسى للصرف الصحى بقطر 650 مم بالأقصر.