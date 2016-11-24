أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انقطاع المياه عن 7 مناطق بالشرقية والأقصر لمدة 12 ساعة اعتبارا من غد

Google+ Print
انقطاع المياه عن 7 مناطق بالشرقية والأقصر لمدة 12 ساعة اعتبارا من غد انقطاع المياه عن 7 مناطق بالشرقية والأقصر لمدة 12 ساعة اعتبارا من غد

>كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالدقهلية، عن قطع المياه عن 4 مناطق بالمحافظة وهى "مدينة بلقاس، ومجلس قروى الشوامى، ومجلس قروى بلقاس خامس، ومجلس قروى الجزاير، لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 3 عصر غد الجمعة، وحتى الساعة 3 صباح يوم السبت.

وقالت الشركة إن ذلك نظراً لتوقف مرفق مياه أبوعرصة لتغير عداية 600 مم بطول 200 متر، وسيستمر انقطاع المياه عن مجلس قروى الشوامى حتى الساعة 6 صباح يوم السبت، لاستكمال أعمال التغيير والربط، وتم إخطار مجلس المدينة.

وفى السياق ذاته أعلنت شركة مياه الشرب بالأقصر، عن  قطع المياه عن مناطق "الأقصر، والمنشأة، والحبيل، لمدة 12 ساعة اعتبارا من 9 مساء غد الجمعة وحتى الساعة 9 صباح يوم السبت الموافق، نظراً لقيام شركه المقاولون العرب بأعمال ضم الخط الرئيسى للصرف الصحى بقطر 650 مم بالأقصر.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365