إخلاء سبيل شقيق مستريح ميناء دمياط لحين ورود تحريات مباحث الإنترنت

دمياط - عبده عبد البارى

أخلت نيابة جنح فارسكور سبيل "ط.ى.ع" 45 عامًا شقيق "ع.ى.ص" الشهير بمستريح ميناء دمياط والمحبوس على ذمة قضايا نصب، والمتهم بتدشين صفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لسب عدد من ضحايا شقيقه لحين ورود تحريات مباحث فارسكور ومباحث الإنترنت عن صحة الواقعة.

كانت مباحث مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط قد ألقت القبض على "ط.ى.ع" 45 عامًا شقيق "ع.ى.ص" الشهير بمستريح ميناء دمياط والمحبوس على ذمة قضايا نصب، وذلك بتهمة تدشين صفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لسب عدد من ضحايا شقيقه وتم تحرير محضر رقم 9|260 جنح فارسكور لسنة 2016 .

وحصل "اليوم السابع" على عدد من المنشورات المرفقة بالبلاغ .

وقال معروف حمودة أحد ضحايا المستريح والذى حرر محضرًا ضد المتهم بمباحث الإنترنت بمديرية أمن الدقهلية وحرر محضرًا بنقطة شرطة الروضة، إن المتهم قام بتدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وقام بالخوض فى أعراض عدد من سيدات تقدمن ببلاغات ضد المستريح اتهمنه فيه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهن .

كما قام المذكور بتدشين صفحة لشقيقه عمدة قرية أبو جريدة وقام بسبه وقذفه وقامت مباحث فارسكور بالقبض عليه وتحرير محضر بالواقعة.

جدير بالذكر أن المستشار محمود عبد اللطيف رئيس الدائرة الثانية بمحكمة جنح فارسكور قرر حجز قضية مستريح ميناء دمياط، إلى يوم 28 نوفمبر للنطق بالحكم فى القضية رقم 6031 لسنة 2016 جنح فارسكور والمقيدة برقم 126 لسنة 2016.

ويواجه المتهم "ع.ص" اتهامات بتلقى مبالغ مالية من 26 شاكيًا من أبناء قرية أبو جريدة الواقعة فى نطاق مركز فارسكور وآخرين من القرى المجاورة، بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير من خلال إحدى الشركات الوهمية مقابل تحقيق أرباح مالية، إلا أنه استولى على تلك المبالغ، والتى قدرت فى مجملها ما يقرب من 20 مليون جنيه مصرى، وامتنع عن ردها لأصحابها حين المطالبة بها.