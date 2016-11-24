جامعة قناة السويس تنظم المرحلة الثانية لمهرجان سوبر ستار نجوم الجامعة

الإسماعيلية – جمال حراجى

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس حفل مهرجان نجوم الجامعة، وبمشاركة طلاب وطالبات من مختلف كليات الجامعة والذين يمتلكون موهبة فنية ضمن تصفيات المرحلة الثانية للمسابقة، وذلك بهدف اختيار عناصر تمثل الجامعة فى المسابقات الفنية التى تقام على مستوى الجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمال النجار مستشار اللجنة الفنية بالجامعة، وكابتن طارق عجيبة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ورائد نصر مسئول النشاط الفنى.

تقام التصفيات على مدار يومى 27، و28 نوفمبر الجارى بقاعة الانشطة بالجامعة، ويقوم بالتحكيم فيها لجنة تضم كلا من الدكتور أحمد عبد الشافى أستاذ الموسيقى بأكاديمية الفنون، حسام صقر سوليست بدار الأوبرا المصرية، والدكتور أحمد عبد الوهاب قائد منتخب الجامعة ومصطفى الخضرى متخصص استعراضات فنون شعبية ومخرج رقصات.

وأكد الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أهمية هذه التصفيات وإبراز المواهب الفنية منها، وأن الجامعة تتميز بالكفاءات الفنية القديرة من الطلاب، وقد ظهر هذا جليا أثناء منافسات الطلاب على مدار السباقات الماضية، وخلال احتفالات الربيع وأكتوبر والتى حضرها قيادات شعبية وسياسية بالمحافظة والمستوى الرائع الذى ظهر عليه طلاب النشاط الفنى بالجامعة، مضيفا أن الجامعة برئاسة الدكتور ممدوح غراب لا تدخر جهدا فى توفير الأدوات الفنية والإمكانيات لكل الطلاب الموهوبين فى الفنون والغناء والموسيقى لأن التذوق الفنى يسمو بالنفس ويرقى بطلاب الجامعة.

وقال طارق عجيبة مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، إن الإدارة استعدت لهذه التصفيات من فترة بمشاركة مديرى إدارات رعاية الشباب بالكليات المختلفة وأن هذا العام شهد زيادة ملحوظة فى إعداد الطلاب المتقدمين للتصفيات ورغبتهم الكبيرة فى إظهار مواهبهم الفنية.

مسابقة سوبر أستار الجامعة تجرى على مستوى الكليات وتتضمن مسابقات فنية فى جميع المواهب بدأت بمواهب الموسيقى، والعزف، والفنون الشعبية، والكورال، والغناء، والإنشاد الدينى.