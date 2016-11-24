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وزارة الخارجية تدين التفجير الإرهابى فى مدينة الحلة جنوب بغداد

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وزارة الخارجية تدين التفجير الإرهابى فى مدينة الحلة جنوب بغداد وزارة الخارجية تدين التفجير الإرهابى فى مدينة الحلة جنوب بغداد

المستشار أحمد أبو زيد – المتحدث باسم الخارجية

أدان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، بأشد العبارات التفجير الإرهابى الذى وقع، اليوم الخميس، بمدينة الحلة بمحافظة بابل جنوب العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن وفاة ما يزيد عن 80 شخصا وإصابة العشرات، معربا عن تعازى جمهورية العربية – حكومة وشعبا – للحكومة العراقية ولأسر الضحايا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، فى بيان صحفى، وقوف مصر وتضامنها الكامل مع الجمهورية العراقية في مواجهة ظاهرة الإرهاب التى تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وكذلك كافة ما تتخذه من إجراءات لمواجهة أعمال العنف والإرهاب.

وفي ذات السياق، جدد المتحدث الرسمى التأكيد على الموقف المصرى الثابت القائم على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب التى تتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية، والعوامل المؤدية لها ووقف مصادر تمويلها.

 

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