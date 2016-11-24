بالصور ..كواليس تكريم وزير الثقافة الأسبق بالمركز القومي للترجمة

كتب: هاني صابر

كرمت الدكتورة أمل الصبان، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومى للترجمة، اليوم الخميس، الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق بإهدائه درعا المجلس والقومى للترجمة، وذلك بالمركز القومى للترجمة.

وقالت “الصبان”، إن المجلس الأعلى يفخر بتكريم الدكتور جابر عصفور، فهو قامة كبيرة وهو أول من أسس المركز القومي للترجمة والذي يعد جسرًا كبيراً وصرحًا منذ أن بدأ بالألف كتاب، ويعد من أكبر المؤسسات الثقافية المصرية، وكان أيضا سبقًا لمشروع كبير، ومن بعدها صار مشروعًا تقدمي تنويري وقد شرفت بأن أكون من أعضائه .

وأضافت، أن جابر عصفور هو شخصية مثقفة وله أعماله التي ساهمت كثيرًا في تشكيل الحركة الثقافية ومبني المجلس الأعلى الجديد في شكله الحالي.

ومن جانبه قال “مغيث” إن جابر عصفور قد جعل من المجلس الأعلى للثقافة منبرًا للمثقفين، بإنشاء المركز القومي للترجمة، الذي جعل من مؤسسات الدولة مؤسسات داعمة للثقافة دائمًا، والقيام بدور تنويري وسط الظلام لثقافات هدامة، وأنه غرس الروح في كل من يحيط به، وهو بلا شك علامة كبيرة في الثقافة المصرية وفي النقد، وله دور كبير سياسي وثقافي.

وعلق الدكتور جابر عصفور قائلًا: أجمل شيء في حياة الإنسان أن يشهد اليوم الذي تكرمه فيه تلاميذه، وأنني بينكم اليوم أتذكر الصعوبات التى واجهتني في تأسيس المبني الجديد للمجلس، وذكر كيف كان المجلس منبراً للتواصل مع العالم، وقدم مثالًا بقدوم جاك دريدًا ومقابلته بالمثقفين في المجلس الأعلي للثقافة، وكذلك تطرق لظروف إنشاء المركز القومى للترجمة، وكيف كان دور الراحلة فاطمة موسي في الدعم والمساعدة.

وأشاد “عصفور” خلال كلمته بدور الدكتورعماد أبو غازى والدكتور أحمد مجاهد ، مؤكدًا أن الإنسان لابد ألا يفتخر بالمناصب ولكن بالمؤسسات نفسها، مشيرًا الي أن فترة توليه الوزارة بعهد مبارك، كانت خطأَ من جانبه.

وتطرق للظروف الحالية وما نعانيه من إرهاب، موضحًا أننا في معركة هائلة ضد الإرهاب والتعصب الدينى والغباء.

واختتم حديثه قائلًا: ” لا أفخر بتأسيس المبني الجديد للمجلس الأعلي أو بإنشاء المركز القومي للترجمة، ولكن فخري بالجلوس بين تلاميذي” .