كريم جوز الهند الجديد من جرجنز لبشرة ناعمة

بيروت - سيدتي نت

تدرك جرجنز Jergens أنّ النساء يبحثن دوماً عن كريم يطرّي البشرة الخشنة والجافة التي تحتاج إلى البقاء رطبة لفترة طويلة. لهذا، وضعت جرجنز Jergens بمتناول عملائها كريم جوز الهند المرطّب الجديد المصنوع من زيت وماء جوز الهند والمميز بتركيبته المنعشة والمرطّبة وسريعة الامتصاص التي تجعل البشرة طرية ومشرقة.

يختلف كريم جوز الهند المرطّب من جرجنز إلى حدّ كبير عن باقي مستحضرات المجموعة. فهذه التركيبة الجديدة زاخرة بماء وزيت جوز الهند الذي يترك البشرة مفعمة برائحة خفيفة ومنعشة. كما يساعد مركّب الهايدرالوسنس Hydralucence الحصريّ من جرجنز على مكافحة جفاف البشرة وتعبها من خلال تزويدها المستمر بالترطيب اللازم من خلال تشكيل حاجز من الترطيب الطبيعي لحماية سطح البشرة، فيجعله أكثر استواءً وأقلّ عرضة للجفاف، لتبدو البشرة أكثر نعومة وإشراقاً.

يعتبر ماء وزيت جوز الهند المكوّنين الناشطين الأساسيين في الكريم الجديد وهما يكتسبان رواجاً متزايداً نظراً لصفاتهما العلاجية والمرطّبة. ويُعرف زيت جوز الهند بالأخصّ بتغلغله أسرع من سواه في البشرة الجافة وترطيبها والحدّ من فقدانها الماء.

حافظي على رطوبة بشرتك وتألّقها ونعومتها باستخدام كريم جوز الهند المرطّب الجديد من جرجنز سعة 200 مل والذي يمكنك شراؤه لقاء 12.5 د.إ من المتاجر الكبرى والسوبرماركت، ومنها جيان، وكارفور، وسبينس، وويتروس.