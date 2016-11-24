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حسام البدرى يشيد بمستوى مهاجم طلائع الجيش

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حسام البدرى يشيد بمستوى مهاجم طلائع الجيش حسام البدرى يشيد بمستوى مهاجم طلائع الجيش

>كتب - هيثم عويس

أشاد حسام البدرى المدير الفنى للأهلى بمستوى محمد أشرف مهاجم طلائع الجيش عقب لقاء الفريقين بالأمس فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام الدولى ضمن فاعليات الأسبوع العاشر للدورى، والذى انتهى بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة .

وفور انتهاء المباراة توجه البدرى لمهاجم طلائع الجيش وهنأه على مستواه العالى خلال المباراة، مشيدا بروحه العالية طوال الـ90 دقيقة وذكائه فى التحركات وإرهاق دفاع الأهلى بالكامل .

يذكر أن محمد أشرف تسبب فى ركلة الجزاء التى احتسبها محمد معروف حكم اللقاء لصالح طلائع الجيش والتى اهدرها احمد عيد عبد الملك وكان وقتها التعادل السلبى مازال مسيطرا على اللقاء .  


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