المقاصة يحشد 20 لاعبًا لمواجهة بتروجت.. ويستعيد الشيخ

كتب سليمان النقر

أعلن الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة إيهاب جلال قائمة فريقه التى ستواجه بتروجت غدًا الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر من عمر مسابقة الدورى العام، والتى ضمت 20 لاعبًا وشهدت عودة أحمد الشيخ الذى استبعد من قائمة مباراة أسوان الأخيرة.

وضمت القائمة 20 لاعبًا هم أحمد مسعود ومحمود حمدى ومحمد كوكو وعبد الحميد سامى وأحمد سامى وأحمد مودى وحسين الشحات ومحمود وحيد وعاصم سعيد وأحمد محسن ومحمود حمادة وهانى سعيد وهشام محمد واحمد داوودا وعماد فتحى وحسين رجب وأحمد الشيخ وأريك تراورى ونانا بوكو وأحمد عبد الظاهر.