أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تأجيل دعوى تعويض ٣ مليون جنيه ضد قناة «mbc» لـ23 فبراير المقبل

Google+ Print
تأجيل دعوى تعويض ٣ مليون جنيه ضد قناة «mbc» لـ23 فبراير المقبل تأجيل دعوى تعويض ٣ مليون جنيه ضد قناة «mbc» لـ23 فبراير المقبل

لوجو القناة

 

قضت الدائرة السابعة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمود أحمد عبد الجواد وعضوية المستشارى عمرو عطيه وطارق غنيم، وسكرتارية محمد صالح ، اليوم الخميس، بتأجيل دعوى شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، ضد مجموعة قنوات “mbc”، لـ 23 فبراير المقبل، للتقرير.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى تقدم الشركة بطلب لإيقاف بث ونشر برنامج “أسعد الله مساءكم من جديد”، للإعلامي أكرم حسنى، ويقدم من خلال شخصية كوميدية تحمل اسم “أبو حفيظة”، وطالبت بتعويض مادى قدره 3 ملايين جنيهًا، وذلك استنادًا على إبرام عقد تم في عام 2010 بين شركة صوت القاهرة للصوتيات، وشركة “يونيفرسال ميديل ايستل” إنتاج البرنامج سالف الذكر، ونص التعاقد بينهما على حق الطرفين في فكرة البرنامج وجميع مكوناته.

وخلال الفترة الماضية فوجئت شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، بعرض البرنامج على قناة “mbc” من جديد بنفس شخصية أبو حفيظة، وذلك دون الحصول على إذن من المدعى عليهم بعرض البرنامج، مما جعلها تلجأ إلى القضاء.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا