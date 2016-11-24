تأجيل دعوى تعويض ٣ مليون جنيه ضد قناة «mbc» لـ23 فبراير المقبل

قضت الدائرة السابعة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمود أحمد عبد الجواد وعضوية المستشارى عمرو عطيه وطارق غنيم، وسكرتارية محمد صالح ، اليوم الخميس، بتأجيل دعوى شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، ضد مجموعة قنوات “mbc”، لـ 23 فبراير المقبل، للتقرير.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى تقدم الشركة بطلب لإيقاف بث ونشر برنامج “أسعد الله مساءكم من جديد”، للإعلامي أكرم حسنى، ويقدم من خلال شخصية كوميدية تحمل اسم “أبو حفيظة”، وطالبت بتعويض مادى قدره 3 ملايين جنيهًا، وذلك استنادًا على إبرام عقد تم في عام 2010 بين شركة صوت القاهرة للصوتيات، وشركة “يونيفرسال ميديل ايستل” إنتاج البرنامج سالف الذكر، ونص التعاقد بينهما على حق الطرفين في فكرة البرنامج وجميع مكوناته.

وخلال الفترة الماضية فوجئت شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، بعرض البرنامج على قناة “mbc” من جديد بنفس شخصية أبو حفيظة، وذلك دون الحصول على إذن من المدعى عليهم بعرض البرنامج، مما جعلها تلجأ إلى القضاء.