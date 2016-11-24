إنشاء أول وحدة لعلاج السكتة الدماغية فى الصعيد بمستشفي بني سويف الجامعي

أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، عن الانتهاء من تجهيز وحدة السكتة الدماغية بالمستشفى الجامعى، وذلك لتقديم خدمة طبية متميزة لمجتمع الصعيد بصفة عامة، والمجتمع السويفى بصفة خاصة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن وحدة السكتة الدماغية تضم 5 أسرة، لاستقبال حالات الجلطات الدماغية، بجانب توفير عقار (آل آر تي بي إيه المذيب للجلطات)، بالوحدة وذلك لأول مرة في محافظة بني سويف.

وأضاف لطفة، أن المستشفى شهدت تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، فقد تم افتتاح قسم الطوارئ، علاوة على افتتاح ثلاث أقسام جديدة بالمستشفى الجامعي، وهم قسم الاستقبال والطوارئ باطنة، وأطفال ومركز فحوصات، وأبحاث وظائف المخ والأعصاب، وتوسعات جديدة بقسم قسطرة القلب.

من جانبه أكد الدكتورمنصور حسن عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، أن عقار(أل آر تي بي إيه) المذيب للجلطات، موصوف في كل المراجع العلمية لعلاج الجلطات الدماغية بشكل نهائى، إذا تم إعطائه للمريض في أول أربع ساعات ونصف من إصابته بالجلطة.